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TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği

Yeniakit Publisher
2020-07-20 23:44:29 -
TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla sağlık ocaklarına hijyen malzemesi temin etti.

Başkent Encemine'nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarında düzenlenen törenle, mekanik pedallı el yıkama sistemleri ve sıvı sabun dağıtımı gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin kızı Chona Idriss Debi'nin başkanlığında faaliyet gösteren Al Nahda Derneğiyle birlikte başkent Encemine'de okullar ve sağlık ocaklarına halkın ve çalışanların salgından korunması amacıyla toplamda 100 adet mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği verildi.

TİKA, 25 Haziran'da da Encemine'deki okullara mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği sağlamıştı.

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