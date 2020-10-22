TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'in Una Sana Kantonu'ndaki (USK) Tarım Enstitüsü bünyesinde hizmet veren laboratuvarda kullanılmak üzere teknik ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, USK Tarım Enstitüsü bünyesinde hizmet veren tarım laboratuvarının, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesi düzeyinde hizmet verme yetkisine sahip donanımlı dört laboratuvarından biri olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. 2000'de kurulan laboratuvarın USK içindeki 8 belediyede kayıtlı çiftçilere ve firmalara yönelik yılda 1000'den fazla analiz yaptığı aktarılan açıklamada, laboratuvarın yaptığı uygunluk, değerlendirme ve analizlerin sadece Bosna Hersek'te değil, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de geçerliliğe sahip olduğu ifade edildi.

Toprak, gıda (bal) ve hayvan yemi üzerine analiz hizmeti sunan laboratuvara TİKA tarafından sağlanan teknik destekle bölgede son zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan gübre ve atık su üzerine de hizmet sunma imkanı kazandırıldığı kaydedildi.

Laboratuvarın bulunduğu konum itibariyle Hırvatistan sınır kapısına komşu olduğu anımsatılarak temin edilen teknik cihazlar sayesinde iki ülke arasındaki İzacic Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen tarımsal ithalat ve ihracat kapsamında ihtiyaç duyulan rapor ve analizlerin başkent Saraybosna'ya gönderilmeden yerinde gerçekleştirilebileceği bildirildi.

TİKA tarafından temin edilen teknik cihazların teslim töreninde konuşan Laboratuvar Müdürü Mehira Perviz, proje ile mineral gübre ve atık su konularında analiz yapma kabiliyetine kavuştuklarını ve sunmuş oldukları hizmet yelpazesini genişlettiklerini söyledi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ise temin edilen teknik cihazların tarımsal ticaretin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan rapor ve analizlerin daha kısa sürede ve az maliyetle yerinden yapılabilmesine imkan tanıması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Ünal, tarım alanında üreticilerin ve kamu kurumlarının karşılaştıkları engellerin aşılması ve ülke potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması konusunda sürdürülen çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.