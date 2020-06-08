TİKA’dan Bangladeş’e Covid-19 ile mücadele kapsamında tıbbı malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı.

2014’ten beri Bangladeş’te faaliyet gösteren TİKA, başta kalkınma ve insani projeler olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdi. TİKA, son olarak Covid-19 ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı. Destek paketi, 5 bin ameliyat maskesi, bin N95 maske, bin tıbbi tulum ve 2 solunum cihazından oluşuyor. Tamamı iç piyasadan temin edilen malzemeler, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Khalil Rahman’ın katıldığı törenle Bangladeş Devlet Konuk Evinde teslim edildi.

Khalil Rahman, TİKA’nın faaliyetlerini yakından takdirle takip etiğini ifade ederek, son aylarda binlerce işçinin yurtdışından yurda dönmek zorunda kaldığını, onların topluma ve iş gücüne kazandırılması amacıyla TİKA ile ortak proje yapmak istediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ise Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla sadece Rohingya toplumuna değil, tüm halka yönelik birçok proje yaptığını belirtti. TİKA Bangladeş Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu da TİKA’nın bu zamana kadar Bangladeş’in her bölgesinde sağlık, eğitim, insani yardım projeleri yaptığını, bu tür projelerle Bangladeş’e desteğin süreceğini ifade etti.