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TİKA’dan Arnavutluk’a arıcılık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’ta “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 40 aile işletmesine 400 arılı kovan ile arıcılık malzemeleri ve bal sağım makineleri temin edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
TİKA’dan Arnavutluk’a arıcılık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’ta “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 40 aile işletmesine 400 arılı kovan ile arıcılık malzemeleri ve bal sağım makineleri temin edildi.


TİKA tarafından yürütülmekte olan "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı’’ kapsamında Arnavutluk’un Diber şehrinde 14 ayrı kırsal bölgede yaşayan ve bal/arı ürünleri üretimi ile geçimlerini sağlayan Diber Arıcılar Birliği üyesi 40 küçük aile işletmesine arıcılığı geliştirmek üzere destek verildi.


Proje kapsamında verilen eğitimlerin ardından TİKA tarafından temin edilen 400 arılı kovan, arıcılık malzemeleri ve bal sağım makinaları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.


Törende konuşan TİKA Tiran Program Koordinatörü Necip Özay Özütok, “TİKA olarak gerçekleştirilen projelerle Arnavutluğun büyümesine ve kalkınmasına destek verdiklerini, bugün burada gerçekleştirilen proje ile de hedeflerinin üretim maliyeti düşük, katma değeri yüksek, kolay pazarlanabilen, bölgenin toprak ve iklim özelliklerine uygun bir ürün olan bal ve arı ürünlerinin bölge genelinde üretimini teşvik etmek olduğunu ifade etti.”


Projenin çiftçilerin gelirlerini arttırmak, istihdam olanaklarını geliştirmek,arı ürünlerinin ihracatını arttırmak ve köyden kente doğru olan göç olgusunu tersine çevrilmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Özütok, “Projenin sürdürülebilir olması nedeniyle alınacak sonuçların değerlendirilmesinden sonrada TİKA katkısı devam edecek” dedi.


Proje ile ilk etapta Diber Arıcılar Birliği 40 üyesine destek sağlandı. Projede oluşturulan ortam ve sağlanan teknoloji ile çalışmaların devamlılığı dernek tarafından sürdürülecek. Üretilen ürünün iç ve dış pazarlara ihracı ve yaratacağı istihdam olanakları değerlendirilerek projenin ülke içinde uygun koşullara sahip diğer bölgelerde de uygulanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
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