  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım

2020-04-28 11:23:13 -
TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Deşti Kale ve Hoca-i Gar ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 500 aileye acil temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan’da insani yardımlar kapsamında, Tahar vilayetinin ilçelerinde son günlerde sel felaketi nedeniyle tarım alanları sular altında kalan ve zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan mağdur 500 aileye acil gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, un, pirinç, şeker, ay çiçek yağı, çay, yemek tuzu, salça, barbunya ve temizlik malzemelerinden oluşan 500 gıda paketinin, ihtiyaç sahibi ailelere Tahar Valiliği iş birliğinde ulaştırıldığı belirtilerek, TİKA'nın Afganistan'da ihtiyaç duyulan her alanda yardımlarının süreceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı