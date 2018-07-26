TİKA'dan 6 ayda 20 proje! Meral Akşener 'kapatacağım' demişti

TİKA Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, TİKA'nın bu ülkedeki çalışmaları ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TİKA'nın Pretorya Koordinasyon Ofisi'nin yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçtiğini belirten Şekerci, Pretoria, Johannesburg ve Cape Town şehirleri ile Lesoto ve Swaziland'da 20'den fazla projeye imza attıklarını söyledi.

Şekerci, "Pretoria Ofisi, Lesotho ve Swaziland ülkeleri de dahil olmak üzere projelerimiz devam ediyor. Hastane veya kliniklerin yapımı ve sağlık alanında teknik iş birliği gibi anahtar stratejilerle, Güney Afrika sağlık sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, donanım desteği, sağlık taraması, aşıların ve ilaçların sağlanması ve tıp uzmanlarının eğitimine destek hizmetleri sunmak gibi pek çok proje devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TİKA olarak Anadolu bilgeliğini, mirasını ve kültürünü merkeze alarak dünyanın farklı bölgelerine ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Şekerci, 1992'de kurulan TİKA'nın 22'si Afrika'da olmak üzere 60 koordinasyon ofisiyle 170 ülkede faaliyet gösterdiğini anımsattı.

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA FAALİYETLER

Şekerci, Güney Afrikalı çocuklara ilişkin de faaliyet yürüttüklerini vurgulayarak, "Yetim ve HIV enfekte çocukların bakımını sağlayan Mohau Çocuk Bakım Merkezi'nin tadilat ve donanım ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

TİKA'nın eğitim alanındaki çalışmalarına de değinen Şekerci, "Pretorya'daki anasınıfı öğrencileri için yeni sınıflar inşa ettik. Johannesburg'da ise bir kütüphane kurmakta ve özellikle düşük gelirli bölgelerde daha fazla proje için Güney Afrika Temel Eğitim Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde ulusal çaptaki 'read to lead' kampanyasının partneri olarak çalışmaktayız." diye konuştu.

Şekerci, sözlerini şöyle tamamladı:

"TİKA ayrıca Güney Afrika'da kültür ve sporu destekleyecek projeler de yapmaktadır. TİKA Pretorya ofisi, Cape Town'daki Bo Kaap Müzesini yenilemekte ve ayrıca yeni kulüp tesisleri inşa edip spor malzemeleri tedarik ederek Osmanlı Kriket Kulübü'nü desteklemektedir. Tüm bu projeler için TİKA'nın, milletlerimizin arasındaki kardeşliği ve iş birliğini artırmak dışında herhangi bir beklentisi bulunmamaktadır."