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Aktüel

TİKA, Tacikistan'da 1000 aileye gıda yardımı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:59:03 -
TİKA, Tacikistan'da 1000 aileye gıda yardımı yaptı

DUŞANBE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında 13 farklı temel gıda malzemesi ile koruyucu maske, deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı ile iş birliğinde daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 1000 aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

Ayrıca 9 Mayıs tarihinin Tacikistan'da Zafer Bayramı olarak kutlanması nedeniyle 2. Dünya Savaşı gazileri de projeye dahil edildi ve Duşanbe'de yaşayan 26 gaziye TİKA'nın yardım kolileri takdim edildi.

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