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TİKA, Sırbistan'daki düzensiz göçmenlere ramazan paketi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:38:30 -
TİKA, Sırbistan'daki düzensiz göçmenlere ramazan paketi dağıttı

BELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan'daki bir kampta kalan düzensiz göçmenlere ramazan paketi dağıtıldı.

Başkent Belgrad'daki Krnjaca Kampı'nı ziyaret eden TİKA yetkilileri, burada kalan çoğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 835 düzensiz göçmene 3 ton gıda yardımında bulundu.

TİKA Belgrad Program Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen dağıtıma TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat ile Sırbistan Göçmen ve Sığınmacı Komiseri Vladimir Cucic katıldı.

Göçmenlere dağıtılan gıda paketi, şeker, tuz, yağ, makarna, pirinç, un ve bisküviden oluştu.

Daha önce de ülkedeki Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığı anımsatılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu ramazan da toplam 15 ton yardım dağıtılmasının planlandığı ifade edildi.


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