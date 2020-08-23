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Aktüel TİKA, Osmanlı dönemi eseri Nablus Belediye Kütüphanesini restore etti
Aktüel

TİKA, Osmanlı dönemi eseri Nablus Belediye Kütüphanesini restore etti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:35:35 -
TİKA, Osmanlı dönemi eseri Nablus Belediye Kütüphanesini restore etti

NABLUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Osmanlı döneminde inşa edilen Belediye Kütüphanesinin restorasyonunu tamamladı.

Filistin'deki en büyük kütüphanelerden biri olan Nablus'taki tarihi bina, restorasyonun ardından törenle belediyeye teslim edildi.

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, Nablus Belediye Kütüphanesini yeniden Filistin'e kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Filistin'e destek verilmesi gerektiğini aktaran Çetinkaya, TİKA'nın da bu kapsamda elinden geleni yaptığını söyledi.

Nablus Belediye Başkanı Semih Tıbeyle de kütüphanenin ve içindeki tarihi arşivin kaybolmaktan ve harap duruma gelmekten kurtarılması amacıyla restorasyon yapıldığını dile getirdi.

Tıbeyle, kütüphanenin restorasyon sonrası resmi açılışının, TİKA'nın Filistin'deki diğer projeleriyle birlikte Türk yetkililerin katılımıyla daha sonra yapılacağını kaydetti.

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