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TİKA, Musul'da köprü onaracak

Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerindeki 4 ayaklı, 32,45 metre genişliğinde ve 648 metre uzunluğundaki köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından onarılacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
TİKA, Musul'da köprü onaracak

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak'ta Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Musul şehrinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Dicle Nehri üzerindeki yaklaşık 650 metre uzunluğundaki köprünün onarımını gerçekleştirecek.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Musul şehri içerisinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bölge halkının geri dönüşlerini hızlandırmak amacıyla Musul'da Dicle Nehri üzerindeki 4 ayaklı, 32,45 metre genişliğinde ve 648 metre uzunluğundaki köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından onarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter'dan yaptığı açıklamada Irak'ta 2004'ten bu yana faaliyette bulunan TİKA'nın eğitim, sağlık, tarımsal kalkınma, kurumsal kapasitenin arttırılması, acil gıda yardımlar ve barışı destekleyici alanlar başta olmak üzere Irak'ın ihtiyaç duyduğu her alanda çok sayıda projeyi hayata geçirmeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA şehrin yeniden imarı ve ticari hayatının normale dönmesi amacıyla, doğu ve batıyı birleştiren ve savaş sırasında tahrip edilmiş Musul 4 No'lu köprüyü onaracak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2014'ten itibaren DEAŞ saldırılarına maruz kalan Musul kentinde altyapıların büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelmiş, şehrin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan Dicle üzerine kurulu köprüler terör örgütü tarafından tahrip edilmişti.

- Çarşı, türbe ve külliye restorasyonları devam ediyor

Öte yandan geçen yılın sonunda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kerkük Kayseri Çarşısı'nın ve İslam dünyasının en önemli değerlerinden Şeyh Abdulkadir Geylani'nin Bağdat'taki türbesinin restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Bölgede önemli bir tarihi değeri olan İmam-ı Azam Külliyesi'nin restorasyonu için projelendirme çalışmaları ise tamamlandı.

TİKA, ortak tarihi ve kültürel mirasın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması çalışmalarının yanında, Irak'ın birçok bölgesine doğal afetler ve terörden etkilenen insanların ihtiyaç duyduğu acil gıda yardımları konularında yaptığı yardımlarla Irak halkına Türkiye'nin yardım elini uzatmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
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