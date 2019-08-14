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TİKA Mısır'da engellilere kurban eti dağıttı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:04
TİKA Mısır'da engellilere kurban eti dağıttı

KAHİRE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mısır'da engelli ailelerine kurban yardımında bulundu.

AA muhabirine konuşan TİKA Kahire Koordinatörü Muhammet Akçay, kurban eti dağıtımını bayramın ikinci ve üçüncü günü gerçekleştirdiklerini, bugün ise farklı yaş gruplarından 300 engelli ile ailelerinin katılımıyla "Kurban Bayramı Sofrası" etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Engelliler ve ailelerine güzel bir bayram günü yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Akçay, "Kurban eti dağıtımında bulunduğumuz bölgelerdeki insanların sıcak ve içten yaklaşımları, ailelerin yüzlerindeki memnuniyet bu tür girişimlerin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Akçay, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, zihinsel ve fiziksel engellilere 2003'ten beri destek veren Keyan Derneği ile iş birliği halinde Kahire, Sohag, Feyyum, Minya ve Asyod şehirlerinde 1500 engelli aileye kurban eti dağıttıklarını ifade etti.

Muhammet Akçay, "Özellikle sivil toplum örgütlerinin yardımlarının ulaşmadığı köylerde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak kurban eti paylaşımları yapmaya gayret gösteriyoruz. TİKA, Kurban Bayramı'nda hem kurban eti paylaşımında bulunmuş, hem de sosyal faaliyetlere katılabilme imkanı olmayan aileleri bir araya getirerek onların adeta bayramı bayram gibi yaşamalarına katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

- Yerel dernekler ve engelli ailelerinden TİKA'ya teşekkür

Beni Suveyf kentinde düzenlenen Kurban Bayramı Sofrası etkinliğinde konuşan dernek yetkilileri ve engelli aileleri de bu tür faaliyetlerde kendilerini unutmayan TİKA'ya teşekkür etti

Beni Suveyf'teki etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş ve Keyan Derneği Başkanı Dr. Eymen Tantawy'in yanı sıra 300'ü engelli 600 kişi katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:04
  1. ENGELLİLER
  2. Kurban
  3. Mısır
  4. TİKA

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