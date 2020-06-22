TİKA Karadağ'da oyun parkı ve yeşil alan kurdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Berane şehir merkezinde yaptırılan oyun parkı ve yeşil alanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocukların ve yetişkinlerin hizmetine sundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Berane şehrinin merkezinde bulunan ve yaşayanların buluşma noktası olan alan, TİKA tarafından düzenlenerek yeni çehresine kavuşturuldu.

Hayata geçirilen projeyle rekreasyon alanının ihtiyaç duyduğu otomatik sulama sistemi, aydınlatma, peyzaj, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanının kurulumu gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle açık alanların daha da önem kazandığı bu dönemde çocuklar, yetişkinler ve yaşlılara güvenli bir şekilde zaman geçirmelerine imkan tanıyacak bir alan kazandırılırdı.

Türkiye tarafından yaptırılan oyun parkı ve yeşil alan, güvenlik tedbirlerine uyulması şartıyla Berane Belediyesi yetkililerine teslim edilerek hizmete açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Berane Belediye Başkanı Dragoslav Dado Scekic, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal, belediye yetkilileri, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ozan, yapılan iş birliğiyle Berane şehrine güzel bir park ve yeşil alanının kazandırıldığını, TİKA’nın halkın yaşam kalitesinin artırılmasına imkan tanıyacak projelerine devam edeceğini belirtti.

İçerisinden geçilen bu zor zamanda Karadağ devletinin verdiği başarılı mücadeleyi kutladığını dile getiren Ozan, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Scekic, şehir tarafından ihtiyaç duyulan böylesine değerli bir projenin hayata geçirilmesine imkan tanıyan TİKA’ya teşekkür ettiklerini ve ileride benzer projelerde iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

TİKA Podgoritsa Koordinatörü Ünal da Berane şehrinin merkezindeki bu güzel alanın halkın kullanımına kazandırılmasından dolayı TİKA olarak duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ünal, Türkiye olarak Karadağ’ın küresel salgına yönelik mücadelesine her zaman desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

