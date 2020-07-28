TİKA, Kamerun’da 8 bin kişiye hizmet verecek sağlık merkezini yeniledi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kamerun’un Foumban şehrinde bulunan Njindare Entegre Sağlık Merkezi, genişletme çalışmaları ve tadilatın ardından yenilenen tıbbi ekipmanla tekrar hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamerun’un Foumban şehrindeki yaklaşık 8 bin nüfuslu Njindare Mahallesi'nde 2003 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyete geçen ancak yıllar içinde yeterli kaynak sağlanamaması nedeniyle birçok bölümü kullanılmaz hale gelen Njipouh-Njindare Entegre Sağlık Merkezi, TİKA tarafından genişletme çalışmaları ve tadilatın ardından tıbbi ekipmanı da yenilenerek hizmete açıldı.

Aynı zamanda doğumevi olarak da kullanılacak olan sağlık merkezinin yılda 8 bin hastaya hizmet vermesi bekleniyor.

Sağlık merkezinin ve bölge halkının temiz su ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjili su kuyusu da TİKA tarafından açıldı.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan ve yerel yetkililerin katıldığı açılış töreninde, resmi açılıştan bir hafta önce sağlık merkezinde doğan bir bebek ilgi odağı oldu.



Törende konuşan Saraç, Afrika’da 42 büyükelçiliği olan Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikası çerçevesinde insani yardımlarda en cömert ülke olduğunu ve Kamerun-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin köklü olduğunu kaydetti.