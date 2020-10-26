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Aktüel TİKA Gürcistan'da eğitim alanındaki yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Aktüel

TİKA Gürcistan'da eğitim alanındaki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:55:12 -
TİKA Gürcistan'da eğitim alanındaki yardım faaliyetlerini sürdürüyor

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'ın Marneuli şehrinde bulunan Momavali Okulu'nda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları kurdu.

TİKA Tiflis Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından başkent Tiflis'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki Momavali Okulu'nun fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, çoğu Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşının yaşadığı Marneuli'deki okulun bulunduğu idari bölgenin fiziki boyutu ve öğrenci kapasitesi anlamında en büyük okul olduğu aktarıldı.

50'si okul öncesi seviyesinde olmak üzere 230 öğrenci ve 30 öğretmenin bulunduğu okulda eğitimin devam ettiği ve her katta kimya, 50'şer metrekarelik sınıflarda fizik ve biyoloji laboratuvarlarının kurulduğu ifade edildi.

Okulun, aynı anda 25 öğrencinin çalışmalarını uygulamalı şekilde çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak sürdürmesine imkan tanıdığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya standartlarına uygun, yüksek kalitede teknik malzemelerin yer aldığı laboratuvarlar sayesinde öğrenciler daha kaliteli eğitim alma imkanına kavuşmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için TİKA faaliyet gösterdiği Gürcistan’da eğitim sisteminin her aşamasında eğitim kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, ekipmanların tamamlanması ve görevlilerin kapasitesinin arttırılması yönündeki projelere büyük önem vererek gelecek nesillerin daha iyi şartlarında yetiştirilmesine katkılar sağlamaktadır."


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