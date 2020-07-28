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Aktüel

TİKA, Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:07:14 -
TİKA, Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kurban Bayramı öncesi, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala İslam Merkezi iş birliğinde Guatemala’da 250 adet gıda ve hijyen kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Orta Amerika ülkesi olan Guatemala’da da hızla yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla harekete geçen TİKA'nın, yağ, pirinç, fasulye, makarna, yulaf ezmesi, tuz ve sabundan oluşan 250 adet gıda ve hijyen kolisini farklı dinlere mensup ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı belirtildi.

Malzemelerin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun ve Guatemala İslam Merkezi Başkanı Ader Abdel Aucar Hernandez katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aytun yapılan bu yardımın Türk milletinin gönlünden kopan bir armağan olduğunu, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve benzeri zor koşullarda Guatemala halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Hernandez, başkanı olduğu merkezin din farkı gözetmeksizin bütün Guatemalalılara yardımcı olduğunu vurgulayarak yapılan yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.


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