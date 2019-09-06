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TİKA Gönüllüleri Kosova’da

06 Eylül 2019 Cuma 20:16
TİKA Gönüllüleri Kosova’da

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kosova'da bulunan gönüllüler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 15 öğrenci, ülkedeki Türk kurumlarının yanı sıra Türk büyükelçiliğini ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette Türk kurumlarının ülke genelindeki çalışmalarıyla ilgili Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran'dan bilgi aldı.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tecrübe Paylaşımı Programı ile Kosova’ya gelen öğrencilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerin Kosova ziyaretleri sırasında edindikleri deneyimleri paylaştığımız bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden bu yıl mezun olan Aslıhan Neccaroğlu da program kapsamında 1 ila 10 Eylül tarihleri arasında Kosova'nın başta başkent Priştine ile Prizren şehri olmak üzere 7 büyük ilini gezdiklerini söyledi.

Geziler kapsamında Kosova’da çok fazla Türk’ün yaşadığını fark ettiklerini dile getiren Neccaroğlu, "Kosova’da ecdadımızdan miras kalan çok fazla cami, türbe, tekke gibi Osmanlı eserleri var. Bu eserleri inceleme fırsatı verdikleri için organizasyonda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciler elçilik ziyaretlerinin ardından Priştine Yunus Emre Enstitüsünü ve TİKA Priştine Ofisini ziyaret etti.

10 Ağustos'a kadar Kosova’da bulunacak olan öğrenciler, ülkedeki Osmanlı eserlerini yakından görme fırsatı bulacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:16
  1. Kosova
  2. Priştine Büyükelçiliği
  3. tecrübe paylaşımı programı
  4. TİKA

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