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TİKA, Arakanlı mültecileri Ramazan’da da yalnız bırakmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’te kamplarda yaşayan Arakanlı mültecilere 5 bin adet gıda paketi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:59:08 -
TİKA, Arakanlı mültecileri Ramazan’da da yalnız bırakmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’te kamplarda yaşayan Arakanlı mültecilere 5 bin adet gıda paketi dağıttı.


TİKA, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kamplarda yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan ayının başında 5 bin adet temizlik malzemesi dağıtılmasının ardından içinde on çeşit gıda malzemesi bulunan 5 bin koli de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. TİKA çalışanları, yaşlı ve hastaların evlerine gıda kolilerini bizzat taşıdı.


Myanmar’ın Rakhine eyaletinde yüzyıllardır yaşayan Arakanlı Müslümanlar, 1947’de Myanmar’ın bağımsız olmasıyla beraber ayrımcılığa maruz kalmaya başladılar ve bu baskılar 25 Ağustos 2017’de en üst düzeye ulaştı. Yaklaşık 750 bin Arakanlı Müslüman toplu şekilde göçe mecbur edilince Bangladeş’e sığındı. İnsanlık dramının yaşandığı o günlerde TİKA bölgede acil mutfak kurarak, gelen mültecilere günlük yaklaşık 30 bin adet sıcak yemek dağıttı.

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