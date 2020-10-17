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Aktüel TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu
Aktüel

TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:56:16 -
TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanan, Şehit Prof. Rabbani Eğitim Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Kütüphanesi hizmete açıldı.

Mevlana adı verilen kütüphanenin açılış törenine, Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Rektörü Leyluma Şerifi Yama, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Yama, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine değinerek, Türk halkının daima Afganistan halkının yanında olduğunu söyledi.

Yama, Türkiye'ye, Afganistan'ın aydın geleceğinin temini olan eğitim alanında yapmış olduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da daha önce olduğu gibi bundan sonra da Afganistan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Çal, Afganistan'ın kalkınması için imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya gayret edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Mevlana Kütüphanesinin açılışı yapıldı.


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