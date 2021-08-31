Tık uğruna insanların canını tehlikeye atmaya devam ediyor
Sosyal medyada tık uğruna çekilen tehlikeli videoların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak insanların hayatını tehlikeye atan Yunus Emre Özer isimli kendini bilmez, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı. Özer daha öncede hareket halindeki metrobüsün üzerine çıkmıştı.
Yunus Emre Özer isimli şahıs hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokmaya devam ediyor.
Daha önce de metrobüsün üzerine çıkmıştı
Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.
O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor.
Görevliler tarafından farkedilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor. Videoda görevlilerin, gence tepki gösterdiği anlar da saniye saniye görülüyor.