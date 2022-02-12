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Kadın - Aile Bulut ekmek tarifi nasıl yapılır? Tik Tok'la ünlenen bulut ekmek tarifi
Kadın - Aile

Bulut ekmek tarifi nasıl yapılır? Tik Tok'la ünlenen bulut ekmek tarifi

Orijinal ismi 'Cloud Bread' olarak bilinen bu ekmek un kullanılmadan, sadece yumurta akı ve nişasta ile yapılıyor. Siz de evde denemek istiyorsanız . İşte TikTok'la ünlenen bulut ekmek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:27:00 - 2022-02-12 13:33:11
Bulut ekmek tarifi nasıl yapılır? Tik Tok'la ünlenen bulut ekmek tarifi

bulut ekmek tarifi 

Malzemeler

  • 3 yumurta beyazı
  • 2 yemek kaşığı esmer veya beyaz şeker
  • 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası 

Bulut ekmek nasıl yapılır?

Yumurtanın aklarını beyaz ve köpük kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Daha sonra içine şekeri yavaş yavaş ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak nişastayı da koyup spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.  Geniş fırın kabına yağlı kağıdı serin ve karışımı spatula yardımıyla yuvarlak şekil vererek yayın. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip, ılıyınca servis edin.

Afiyet olsun.  

 

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