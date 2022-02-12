Bulut ekmek tarifi nasıl yapılır? Tik Tok'la ünlenen bulut ekmek tarifi
Orijinal ismi 'Cloud Bread' olarak bilinen bu ekmek un kullanılmadan, sadece yumurta akı ve nişasta ile yapılıyor. Siz de evde denemek istiyorsanız . İşte TikTok'la ünlenen bulut ekmek tarifi...
bulut ekmek tarifi
Malzemeler
- 3 yumurta beyazı
- 2 yemek kaşığı esmer veya beyaz şeker
- 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası
Bulut ekmek nasıl yapılır?
Yumurtanın aklarını beyaz ve köpük kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Daha sonra içine şekeri yavaş yavaş ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak nişastayı da koyup spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Geniş fırın kabına yağlı kağıdı serin ve karışımı spatula yardımıyla yuvarlak şekil vererek yayın. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip, ılıyınca servis edin.
Afiyet olsun.