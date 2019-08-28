0553 313 94 23

TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine Bulut’un ailesine ziyaret

Kırıkkale’de eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Kadının mağduriyetinin de öne çıktığını görüyoruz.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:53
TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine Bulut’un ailesine ziyaret

Kırıkkale’de eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Kadının mağduriyetinin de öne çıktığını görüyoruz. Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi. Bunun aşılması lazım. Bunun için kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bu şiddet insan onuruna zarar veriyor, yaşam hakkını ortadan kaldırıyor" dedi.


Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.B’nin gözleri önünde eski eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, "Merhum Emine Bulut hanımefendinin ailesini ziyaret ettik, acılarını paylaşmak istedik. Taziye ziyaretimiz olmuş oldu. Biz konuştuk, buradaki her bilgiyi de arz etmek söz konusu olmayabilir ama genelde kamuoyunda her bilgi" diye konuştu.



"Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi"


Toplumda istenmese de bir şiddet olgusu olduğunu kaydeden Arslan, "Tabii, bu bizim açımızdan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak dikkat ettiğim husus, hak temelli bir yaklaşım. Bizim açımızdan bu nedir? Bir yaşam hakkı ihlalidir. Toplumda da bu ciddi artışlar söz konusu. Aile içi şiddetle ilgili, ailevi konulardan kaynaklı şiddetle ilgili bir artış söz konusu. Kadının mağduriyetinin de öne çıktığını görüyoruz. Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi. Bunun aşılması lazım. Bunun için kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bu şiddet insan onuruna zarar veriyor, yaşam hakkını ortadan kaldırıyor. Özgürlük güven hakkını ortadan kaldırıyor. Yine özel hayatı, aile hayatını tehdit ediyor. İnsanlığın ve toplumun geleceğini tehdit ediyor. Bunun için hepimizin sorumlulukları var. Devletin, Milli Eğitimin, medyanın, ailenin ve kişilerin sorumluluğu var" şeklinde konuştu.



"Aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşılmalıdır"


Aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşılması gerektiğini belirten Arslan, "Şu anda şiddet olgusunun üzerinde çalışmamız ama toplum psikolojisini bozmadan, kardeşliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi sağlayacak, ülkemizin yeniden huzur içerisinde toplumsal birliği beraberliği sağladığı gibi aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşması gerekiyor. Daha iyi hedeflere, mutlu bir aile, mutlu bir yaşam, nasıl olabilire yönelerek gerçekleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    1. Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    2. Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı..
    3. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    4. FETÖ’nün Türkiye imamı yakalandı mı?..
    5. Sevda Türküsev erkek düşmanlarına..
    6. Dünyanın sivil katliamını görmezden..
    7. Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
    8. AÖL açık öğretim lisesi ders geçme..
    9. Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    10. Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3..
    11. Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda..
    12. TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine..
    13. Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan..
    14. İş kazasında hayatını kaybeden orman..
    15. FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"..
    16. Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü..
    17. Alaşehir Belediyesi üreticinin alın..
    18. "TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin..
    19. Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak..
    20. Başkan Çınar, yatırımları yerinde..
    21. Rögar kapakları yol seviyesine..
    22. Van’da şüpheli çanta alarmı
    23. Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit..
    24. Kesik parmaklarıyla su borusundan..
    25. Başkan Ekrem Yüce, AK Parti İl Yönetim..
    26. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    27. Amasya’da Tarım ve İnsan Fotoğraf..
    28. İspanya'da 145 bin kilogram domates..
    29. Sapancaspor’dan Başkan Özen’e ziyaret
    30. Vatandaşlar taleplerini Vali Gürel’e..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir