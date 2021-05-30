TİHEK Başkanı 'Aldatanlar cezalandırılmalı' dedi! Laikçiler ve magazin dünyası ayağa kalktı

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na yazılı bir sunum iletmişti. Sunumu okuyan laikçiler ile her gün bir pisliği ortaya çıkan magazin dünyası Başkan Arslan'ı hedef almaya devam etti.

'Eşler birbirine sadık kalmak zorunda'

Başkan Arslan, Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinin 3. fıkrasını hatırlattı: 'Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar' Başkan Arslan, sadakatsizliğin cezalandırılması gerektiğini ifade etti: "Zinanın sadece iki kişiyi ilgilendiren bir tercih sorunu olmadığı, aile ve toplum yapısını bozan, değerler sistemini yozlaştıran bir fiili olduğu kabul edilmelidir. Sadakatsizlik bir hak değil, çok yönlü bir insan hakları ihlalidir."

'Aldatan ve üçüncü kişiye bir ceza verilmeli'

"Aldatan eşlerin yanında, aldatan üçüncü kişiler hakkında da maddi ve manevi yaptırımlara hükmedilmesi için gerekli kanuni ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. Zira, zina kadına yönelik şiddetin önemli bir sebebini oluşturduğu gibi diğer eş ve çocuklar açısından da psikolojik şiddet başta olmak üzere farklı şiddet türlerine zemin oluşturmaktadır. Bakın, geçenlerde de oldu. Adam gidiyor, bir başka ailedeki bir kadınla ilişkiye giriyor ve çocuk oluyor. Ondan sonra medyaya da yansıdı 'Elhamdülillah, filancadanmış' diye. Bu adama siz hiçbir ceza veremiyorsunuz. Aldatan ile üçüncü kişiye muhakkak bir yaptırım uygulanması lazım, orada bir caydırıcılık getirilmesi gerekiyor."

'İnsan haklarına aykırı'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, TİHEK Başkanı Arslan'ın sunumuna yönelik açıklamada bulundu. Başkan Arslan'ı hedef alan Taşçıer, "Kadınların birey olduğuna dahi inanmayan bir kişi ile karşı karşıyayız. Sunumu sayısız skandallar içeriyor. Biz kadın haklarına dayalı bir sunum beklerken değil kadın hakları, insan haklarına dahi aykırı bir sunumla karşı karşıya kaldık. Bu kurum başkanının varlığı, akıl almaz bir olaydır. Daha kadına yönelik şiddetin ne demek olduğunu bilmiyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, bir an önce o makamı boşaltmalı ve istifa etmelidir." dedi.