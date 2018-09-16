TİGEM’e içkici müdire atandı

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Türk çiftçisine yön veren bir kurum olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) atanan Ayşe Ayşin Işıkgece’nin içki masalarında çekilmiş görüntüleri tepki çekti. Carrefoursa İcra Kurulu Üyeliği yaparken TİGEM’e atanan Işıkgece’nin fotoğrafları tartışmaları da beraberinde getirdi. TİGEM gibi önemli bir kurumun başındaki ismin içki masalarındaki görüntülerini binlerce takipçisi olan ve herkese açık bir profilden paylaşması da kamuoyunda tepki çekti.

ÇİFTÇİ KİME EMANET!

Çiftçiye yol göstermesi ve örnek olması gereken bir ismin içki kadehleri eşliğinde poz vermesi, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Bir devlet büyüğü imajına yakışmayacak görüntüleri binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabında da paylaşan Işıkgece, kendisine güvenen yüzbinlerce çiftçi için de hayal kırıklığı oldu. Çiftçinin emeğinin emanet edildiği Işıkgece’nin üst düzey bir bürokrata yakışmayacak görüntüleri rahatlıkla sosyal medya hesaplarından paylaşması, çiftçilerin ruh dünyasına ne kadar yabancı olduğunu da gözler önüne serdi.