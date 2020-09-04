  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale
Ekonomi

TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:06:42 -
TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mısır silajı nakliye ve sıkıştırma işini ihale edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 18 ton üzeri kapasiteli damperli kamyon ile 430 sefer hasıl mısır silajı nakliyesi ve teknik şartnamede belirtilen makineyle 100 saatlik mısır silajı sıkıştırma işi için ihale düzenlenecek.

İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, tigem.gov.tr internet sitesinde ve idarenin adresinde ücretsiz görülebilecek ya da 100 liraya satın alınabilecek.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede teklif mektupları en geç 17 Eylül saat 14.30'a kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğüne verilecek veya söz konusu saatten önce ulaşacak şekilde postayla gönderilecek.

İlk ihalede netice alınamadığı takdirde ihale, 24 Eylül'de aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı