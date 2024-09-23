TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü üretimi 20 bin ton koyun sütünün satışı gerçekleştirilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla 5 yıllığına açık artırma usulüyle satılacak.
İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
İhalede, geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlendi.
Konuya ilişkin şartname, "www.tigem.gov.tr" internet adresindeki "Pazarlama İhaleleri" kısmından görülebilecek.