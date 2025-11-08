TİGEM 2 bin ton buğday satacak

  • İSTANBUL
Aktüel

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğday satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton mahsul buğdayı partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 19 Kasım saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.

İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.

