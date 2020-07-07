TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir: "Sağlık her şeyden önce gelir"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, "Sporcu sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu düşünerek tüm liglerin iptal edilmesi kararını aldık." dedi.

Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bünyelerinde faaliyet gösteren tüm liglerin iptal edilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kihtir, "Sağlık her şeyden önce gelir. Dünyada ve ülkemizde görülen salgından korunma ve yayılımına karşı alınan genel sağlık tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın talimatları doğrultusunda ülkemizdeki tüm sportif faaliyetleri durduruldu. Faaliyetlerin durdurulmasıyla federasyonumuz ve sağlık kurulu istişareleri sonucunda sporcu sağlığının her şeyden daha önemli olduğu düşüncesiyle, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarımızda oynanan deplasmanlı liglerin iptal edilmesi kararını aldık." diye konuştu.

Liglerin sonlandırılması kararıyla hiçbir ligde şampiyon ilan edilmediğini vurgulayan Kihtir, "Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme, lige çıkma işlemleri uygulanmayacak, 2020-2021 sezonu lig müsabakaları ise yeniden ele alınacak. Yönetim kurulu olarak almış olduğumuz kararda spor müsabakalarında görev yapan tüm spor elemanlarının sağlığı açısından liglerin durdurulması ve önümüzdeki yıl için yeni planlamaların yapılması gerektiğine kanaat getirdik." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Kihtir, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini sağlık kurulumuz ile birlikte takip edeceğiz ve 2020-2021 sezonundaki lig planlamamızı buna göre belirleyeceğiz. Bizim öngörümüz eylül veya ekim ayları içerisinde yeni sezon planlamasını spor camiamıza duyurmaktır. Süreç ne şekilde devam edecek tam olarak bilemiyoruz ancak ülkemizdeki pandemi süresinin en aza indirilmesi için elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Yeni sezonda daha sağlıklı günlerde spor müsabakalarımızın devam etmesini diliyorum."



