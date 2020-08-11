Ticari uçak içi internet sağlayıcısı GOGO, hisselerini satışa çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) her sektörde olduğu gibi havacılık sektörüne de büyük yara verdi. Ülkelerin hava ve kara sınırlarını kapatması sonucunda ülkemiz bayrak taşıyıcısı THY, dahil bir çok büyük merkezli havayolu seferlerini gerçekleştiremedi. Bu süreçte uçaklar hangarda kanat kaldıracakları günü bekledi. Durgunluk sadece havayollarını değil uçak içi bileşen sağlayıcılarını da vurdu. Ticari uçak içi niternet sağlayıcısı olan GOGO, pandemi sürecinde sürekli ve artarak zarar ettiklerini açıkladı. GOGO, Delta, United ve Alaska gibi büyük havayollarına hizmet veriyordu.

Uçak içi internet hizmet işini satmayı düşündüklerini söyleyen CEO Oakleigh Thorne, bir konferans görüşmesinde şirketin "birden fazla tarafla kapsamlı görüşmeler" yaptığını ve "bir anlaşmanın olabileceği konusunda iyimser hissettiğini" söyledi. Ayrıca şirket, karantina süreci ile birlik 86 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı. CEO konuşmasının devamında Kuzey Amerika pazarındaki günlük hizmetlerinin, salgın öncesindeki 125.000'den Nisan ayında sadece 11.000'e düşerek yüzde 91 düşüş kaydettiğini, ancak bunların Ağustos ayına kadar ancak 40.000'e kadar çıktığını söyledi. Gogo iflasta yanlız değil, Southwest Airlines için uçak içi Wi-Fi ile ilgilenen Global Eagle'da iflas ettiğini açıkladı.