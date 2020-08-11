  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Ticari uçak içi internet sağlayıcısı GOGO, hisselerini satışa çıkardı

Ticari uçak içi internet sağlayıcısı GOGO pandemi sürencinden beri zarar ettiklerini açıklayarak hisseleri satışa çıkardı. GOGO kimdir? Ticari uçak içi internet kullanıcısı GOGO neden zarar ediyor?

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:19:00 -
Ticari uçak içi internet sağlayıcısı GOGO, hisselerini satışa çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) her sektörde olduğu gibi havacılık sektörüne de büyük yara verdi. Ülkelerin hava ve kara sınırlarını kapatması sonucunda ülkemiz bayrak taşıyıcısı THY, dahil bir çok büyük merkezli havayolu seferlerini gerçekleştiremedi. Bu süreçte uçaklar hangarda kanat kaldıracakları günü bekledi. Durgunluk sadece havayollarını değil uçak içi bileşen sağlayıcılarını da vurdu. Ticari uçak içi niternet sağlayıcısı olan GOGO, pandemi sürecinde sürekli ve artarak zarar ettiklerini açıkladı. GOGO, Delta, United ve Alaska gibi büyük havayollarına hizmet veriyordu.

Uçak içi internet hizmet işini satmayı düşündüklerini söyleyen CEO Oakleigh Thorne, bir konferans görüşmesinde şirketin "birden fazla tarafla kapsamlı görüşmeler" yaptığını ve "bir anlaşmanın olabileceği konusunda iyimser hissettiğini" söyledi. Ayrıca şirket, karantina süreci ile birlik 86 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı. CEO konuşmasının devamında Kuzey Amerika pazarındaki günlük hizmetlerinin, salgın öncesindeki 125.000'den Nisan ayında sadece 11.000'e düşerek yüzde 91 düşüş kaydettiğini, ancak bunların Ağustos ayına kadar ancak 40.000'e kadar çıktığını söyledi. Gogo iflasta yanlız değil, Southwest Airlines için uçak içi Wi-Fi ile ilgilenen Global Eagle'da iflas ettiğini açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek
Korona Virüs

Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı P..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı