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Aktüel

Ticari taksinin çarptığı genç kız yaralandı

Tekirdağ’da ticari taksinin çarptığı genç kız ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:17:54 -
Ticari taksinin çarptığı genç kız yaralandı

Tekirdağ’da ticari taksinin çarptığı genç kız ağır yaralandı.


Kaza, Tekirdağ’ın Saray İlçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle, İstanbul Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deren Temiz (20)’e A.Ş. idaresindeki 59 T 4005 Plakalı ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan Deren Temiz’in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken çağırılan ambulansın gelmemesi sonucu yardıma koşan vatandaşlar yaralı olarak bekleyen genç kızın konuşarak bilincini açık tutamaya çalıştılar.


Yaralı genç kız, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, Genç kıza çarpan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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