Ticari takside 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe alınan taksi, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
C.Ü'nün kullandığı taksideki Afganistan uyruklu 12 kişi gözetim altına alındı.
Organizatörlük yaptıkları iddia edilen C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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