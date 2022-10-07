Ticari taksi içinde kendisini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da havaya tabancayla ateş açıp ticari taksi ile olay yerinden kaçmak isteyen şahıs aracın içinde kendisini kafasından vurunca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden tahliye olan Erkan Adıgüzel (33) boşanma aşamasında olan eşiyle görüşmek istedi. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine daha sonra sokakta tabancayla havaya ateş açan Erkan Adıgüzel ihbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yoldan geçen ticari bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin takip ettiği takside bulunan Erhan Adıgüzel aracın içinde tabancayla kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Erhan Adıgüzel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.