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Ticari araçta üretim % 4.6 arttı

İlk 7 ayda ticari araç grubunda üretim yüzde 4,6 arttı.

09 Eylül 2018 Pazar 11:34
Ticari araçta üretim % 4.6 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre ilk 7 ayda ticari araç grubunda üretim yüzde 4,6 arttı. Hafif ticarinin üretiminde yüzde 2,8; ağır ticarininkinde de yüzde 32,6 artış görüldü. Ancak ticari araç pazarı aynı dönemde yüzde 20,8 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 23,4; ağır ticari araç pazarı yüzde 0,7 küçüldü. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 3 yılda yüzde 51,5 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, toplam otomotiv üretimi ise yüzde 3,1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi de yüzde 6,5 azalarak 653 bin 780 adet oldu.  Toplam pazar, yüzde 15,6 daralarak 420 bin 769 adede, otomobil pazarı yüzde 13,7 daralarak 317 bin 894 adede geriledi.

İKİNCİ EL SATANLAR İÇİN YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ

Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan tacir, esnaf ve satış temsilcilerinin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınması şart koşuluyor. Raporda asgari olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilecek. Rapor 5 yıl süreyle saklanacak. Söz konusu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:34
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  2. ticari araç
  3. ticari araç pazarı
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  5. Türk Standartları Enstitüsü
  6. ikinci el otomobil

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