Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!
Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dünya
ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı