  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milliler sahada fırtına gibi esti

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!

Gazze Belediyesi'nden hem duygulandıran hem gururlandıran hamle

Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!

Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Adıyaman'da tarihi anlar! Bakanlardan ardı sıra açıklamalar...

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”
Yerel Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!
Yerel

Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!

Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.

U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı
ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

Dünya

ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti
Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Sosyal Medya

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Bursa'da feci kaza: 1 ölü
Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Yerel

Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı
Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

Rusya ve Türkiye arasında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen yeni rezervasyon ile ilgili 2025 yılı için çok iyi bir sezonun s..
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23