Nihayet yeni takımıyla sahaya çıkacak! Mauro Icardi için Juventus iddiası
İtalya'ya geri dönmek istediğini söyleyen Mauro Icardi için Inter'den olumsuz yanıt alırken tecrübeli golcü için Juventus seçeneğinin de masada olduğu yazıldı.
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İtalya'ya geri dönmek istediğini söyleyen Mauro Icardi için Inter'den olumsuz yanıt alırken tecrübeli golcü için Juventus seçeneğinin de masada olduğu yazıldı.
Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan Mauro Icardı, yaz transfer döneminde bir takıma imza atmadı. Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyor.
Arjantinli santrfor, geçtiğimiz hafta İtalyan basınına verdiği röportajda, İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığını belirtmişti. Icardi'nin bu açıklamalarının ardından transferle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken Inter Başkanı Beppe Marotta, Icardi'nin transferine yönelik bir planları olmadığını açıklamıştı.
Öte yandan Icardi'nin yeni takımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Tyc Sports'ta yer alan habere göre Icardi için en güçlü seçenek Juventus.
Marotta'nın açıklamalarının ardından Juventus'un ilgisinin arttığı ve İtalyan ekibinin teknik direktörün Luciano Spalletti'nin, Icardi'yle daha önce birlikte çalıştığına dikkat çekildi. Ek olarak Spalletti'nin, yaz transfer döneminde yapılan forvet transferlerinden memnun olmadığı vurgulandı.
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