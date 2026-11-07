Sürpriz gerçeği Gedson açıkladı! Yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı...

"Spartak’a transferin büyük yankı uyandırdı. Her oyuncu, kulübün kendisi için ödediği miktarla ilgili konuşmaların getirdiği yoğun ilgiyi kaldıramıyor. Ama sen bu tür baskılardan pek etkilenmiyor gibisin." -Evet, bunlara dikkat etmiyorum. Benim için tek bir mutluluk var: Futbol oynamak. Baskıya gelince... Evet, Spartak transferim için büyük bir para ödedi. Ama Türkiye’de tribünlerde 30-40 bin kişinin olduğu maçlarda oynamaya alıştım. Takım kaybettiğinde sokağa çıkmak bile mümkün olmuyordu. Buna da baskı denebilir mi? Bence “baskı” kelimesini başka durumlar için kullanmak daha doğru. "FATİH TERİM, BENİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ" -Çok sayıda iyi teknik direktörle çalıştım. Bazıları daha arkadaş canlısıydı. Bazıları daha duygusaldı. Bazıları taktiksel detaylarda daha titizdi. Mesela Jorge Jesus inanılmaz bir taktisyen. Jose Mourinho ise futbol algımı tamamen değiştirdi. Galatasaray'da Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Rui Vitoria A takım seviyesinde bana inanan ilk kişiydi. Ancak beni en çok etkileyen 2 kişiyi seçmem gerekirse Jorge Jesus ve Mourinho derim. Jorge Jesus taktiksel olarak bana çok şey öğretti ve futbolu daha iyi anlamamı sağladı. Jose Mourinho ise düşünce tarzımı ve futbola bakış açımı değiştirdi.