Sürpriz gerçeği Gedson açıkladı! Yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı...
Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, kulübe verdiği röportajda Fatih Terim, Jose Mourinho ve Jorge Jesus hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, kulübe verdiği röportajda Fatih Terim, Jose Mourinho ve Jorge Jesus hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'in açıklamaları şöyle: -Daha önce de söylediğim gibi Batrakov çok iyi bir kulübe gitti. Kendisine bir kez daha her şeyin en iyisini ve bol şans dileyebilirim. Gereken bütün özelliklere sahip. Bu seviyede istikrarlı bir performans göstermeye başladıysa bu bile çok şey anlatıyor.
-Futbol izlemeyi pek sevmiyorum. Kendi oynadığım maçları bile sonradan izlemiyorum. Muhtemelen bu çok iyi bir özellik değil ama benim için antrenman ya da maç bittiği anda her şey sona eriyor. Elbette ilginç bir maç varsa veya arkadaşlarımdan biri oynuyorsa izleyebilirim; tamamen onlar için. Ama eve gidip film izlemeyi, müzik dinlemeyi ya da gecenin geç saatlerine kadar Call of Duty oynamayı tercih ederim. Bunlar bana futboldan daha ilginç geliyor.
-Galatasaray, Beşiktaş, Manchester City ya da PSG oynuyorsa ve sahaya arkadaşlarımdan birinin çıkacağını biliyorsam belki yayını açarım. Ya da arkadaşlarımla anlaşıp bir maç seçerek onun hakkında konuşabiliriz. Ama bunun dışında hayır; çünkü özellikle tuttuğum bir takım yok. -Kümede kalma mücadelesi veren bir takımda oynadım: Türkiye’de Rizespor’da. Takıma sezon ortasında katılmış olsam da büyük bir kulüpte oynamakla ligin alt sıralarında mücadele etmek arasındaki farkı o dönemde anladım. Ligde kalmak için savaşıyorsan her maç bir savaştır. Şu maçtan bu kadar puan alırız diye plan yapamaz, hesap tutamazsın. Hayır, böyle olmaz. Orada her puan altın değerindedir; takımın ligde kalıp kalmayacağı ya da düşüp düşmeyeceği o puana bağlıdır. O zamandan beri hatta daha öncesinde de, çünkü doğuştan kazanmayı seven biriyim ve kaybetmeye tahammül edemem önemine göre ayrım yapmadan her maça en ciddi şekilde yaklaşmaya çalışıyorum.
-Mourinho, Bana şunu öğretti: Ne düşünürsen düşün, takım her şeyin üzerindedir. İstediğin kadar konuşabilirsin ama kazanamıyorsan geri kalan hiçbir şeyin anlamı yok. Bana özü çok basit olan bir düşünce biçimi aşıladı: Kendini istediğin kişi, hatta en iyilerin en iyisi olarak görebilirsin ama gerçekten en iyi olan, kazanandır. Hayatta çok şanslıydım; harika teknik direktörlerim oldu. Kimi daha sıcakkanlıydı, kimi daha duygusaldı, kimi taktik ayrıntılar konusunda daha titizdi... Ama futbolda gerçekten neyin önemli olduğunu anlamamı sağlayan Mourinho’ydu. Düşünce yapımı değiştirdi. "Kendini teknik direktör olarak hayal edebiliyor musun?" -Hayır. Futbol bile izlemiyorum, nasıl teknik direktörlük yapabilirim? Kariyerimi bitirdiğimde futbolu uzun süre takip edeceğimi sanmıyorum. İlk iki yıl sadece özgürlüğün tadını çıkaracağım. Aileme zaman ayırabileceğim. Futbolcuların harika bir hayatı olduğu söyleniyor ama diğer yandan, özellikle ailemizden ayrı yaşıyorsak yakınlarımızla o kadar da fazla vakit geçiremiyoruz. Bu yüzden kariyerimi bitirdikten sonraki ilk yıllarda buna odaklanacağımı düşünüyorum.
"Spartak’a transferin büyük yankı uyandırdı. Her oyuncu, kulübün kendisi için ödediği miktarla ilgili konuşmaların getirdiği yoğun ilgiyi kaldıramıyor. Ama sen bu tür baskılardan pek etkilenmiyor gibisin." -Evet, bunlara dikkat etmiyorum. Benim için tek bir mutluluk var: Futbol oynamak. Baskıya gelince... Evet, Spartak transferim için büyük bir para ödedi. Ama Türkiye’de tribünlerde 30-40 bin kişinin olduğu maçlarda oynamaya alıştım. Takım kaybettiğinde sokağa çıkmak bile mümkün olmuyordu. Buna da baskı denebilir mi? Bence “baskı” kelimesini başka durumlar için kullanmak daha doğru. "FATİH TERİM, BENİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ" -Çok sayıda iyi teknik direktörle çalıştım. Bazıları daha arkadaş canlısıydı. Bazıları daha duygusaldı. Bazıları taktiksel detaylarda daha titizdi. Mesela Jorge Jesus inanılmaz bir taktisyen. Jose Mourinho ise futbol algımı tamamen değiştirdi. Galatasaray'da Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Rui Vitoria A takım seviyesinde bana inanan ilk kişiydi. Ancak beni en çok etkileyen 2 kişiyi seçmem gerekirse Jorge Jesus ve Mourinho derim. Jorge Jesus taktiksel olarak bana çok şey öğretti ve futbolu daha iyi anlamamı sağladı. Jose Mourinho ise düşünce tarzımı ve futbola bakış açımı değiştirdi.
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