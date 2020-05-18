Ticarette sanal fuar dönemi

Coronavirüs salgını nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticaret, sanal fuarlarla yoluna devam ediyor. Fiziki alanda yapılan fuar etkinliğinin dijital ortamda yapılması olarak tanımlanan ‘sanal fuar’da herkesin kendine özel ürünlerini gösterebileceği sanal odası (Standı), sponsorlu oturumlar, özel konferanslar, çoklu toplantı odaları, özel yazışma olanakları, görüntülü görüşme, ürün tanıtımları gibi pek çok hizmet bulunuyor.

Haziran’da başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuar organizasyonlarının hayata geçirilmesi için düzenlenen sanal fuarlara 1-3 Haziran’da ayakkabı ve saraciye fuarı “Shoedexpo” ile başlayacaklarını, 22-26 Haziran’daki “Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı”nı da yerli ve milli yazılımın katkısıyla yapacaklarını ifade etti. Pekcan, şunları söyledi:

Çeviri hizmeti de olacak

“Yerli ve milli yazılım katkısıyla hazırlanan bu fuarla ziyaretçilere fuar alanını 3 boyutlu gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşmelerine imkan tanınacak. Bunun yanı sıra 4 dilde çeviri hizmeti verilecek fuarda 100’ün üzerinde tarım makineleri ihracatçımızı, 300’den fazla küresel alıcıyla buluşturacağız.”