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Ticaret’te Mütevelli değişti

Nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Ticaret Odası seçimlerinin ardından yapılan yönetim değişikliği sonrası, Oda’nın prestij projesi olan Ticaret Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde de görev değişimi yaşandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:57
Ticaret’te Mütevelli değişti

Nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Ticaret Odası seçimlerinin ardından yapılan yönetim değişikliği sonrası, Oda’nın prestij projesi olan Ticaret Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde de görev değişimi yaşandı.

Bir dönem önce Mütevelli Heyeti Başkanı olan İbrahim Çağlar’ın vefatının ardından başkanlık görevini üstlenen Öztürk Oran, yeni dönemde İTO Meclis Başkanlığının yanı sıra üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de üstlendi. Geçen hafta gerçekleştirilen mütevelli heyeti toplantısında yeni dönemin üyeleri bir araya geldi. Öztürk Oran başkanlığında toplanan heyette, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren, Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Bakan ve Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Orhan Albayrak, Sultan Işık, Bilal Topçu ile tanınmış işadamlarından Avni Çelik, Ethem Sancak ve Yusuf Cevahir yer alırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin heyetin onursal üyesi oldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:57
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. İTO Başkanı Şekib Avdagiç

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