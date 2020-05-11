Ticarette kontrollü sosyal hayat dönemi başladı! İş hayatına dönüş günü

Salgının kontrol altına alınmasının ardından bugün başlayan ‘kontrollü sosyal hayat’ dönemi, ticari faaliyetlere de yansıyacak. Yeni dönemde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri çerçevesinde hem yayılımın engellenmesine dönük çabalar artacak, hem de ekonominin çarklarının belirli ölçüde dönmeye başlanması sağlanacak.

Bugünden itibaren otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde yeniden üretime başlandı. Üretimde çarklar yeniden dönerken, alışveriş merkezleri ve berber, kuaför gibi bazı işyerleri kademeli olarak açılmaya başlandı, bankaların çalışma süreleri de uzatıldı. Uzmanlar, iki ay aradan sonra üretime geçilecek fabrikalarda eski mantıkla üretim biçimi olmaması gerektiğine dikkat çekerek, bunun için işyerlerinde salgına karşı yeni bir üretim modeli ve buna dair işyeri düzenlemesi yapılması gerektiğini söylüyor.

Geçiş döneminde neler yapılacak?

-İşyerlerinde pandemi tedbir ekipleri oluşturulacak. Alınacak tedbirler bu ekipler tarafından planlanıp uygulanacak. Başta maske takma zorunluluğu, dezenfektan süreçleri, kullanılmış maskelerin nasıl bertaraf edileceği gibi konular bu ekip tarafından takip edilecek. Gerekirse çalışanlara kısa eğitimler verilecek.

-Kontrollü çalışma hayatının ilk aşamasında çalışanların işyerlerine ulaşımı için kullandıkları servis araçlarının yeniden planlandı. Buna göre ikili koltukların yalnızca birinde oturum olacak, arka beşli koltuklarda en fazla iki çalışan oturacak, maskesiz servis araçlarına binilmesi zorunlu olacak, iş yerine girişlerde çalışanların ateşi ölçülecek ve ateşi yüksek çıkanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilecek, servis içerisinde klimaların bakımları yapılmış ise kullanılması mümkün olacak.

Toplantılara sınırlama getirilmeli

Uzmanlar, daha sağlıklı bir dönem için şu önlemleri tavsiye ediyor:

-İşverenler yeni dönemde işçileri sosyal mesafe kuralına uyum için işyerinde yer işaretlemelerini yapmalı.

-Çok sayıda katılımcının bir arada olduğu toplantılar düzenlenmemeli.

-Toplantılar aynı ofiste olunsa dahi online olarak yapılabiliyorsa bu yöntem tercih edilmeli.

-İş molası, çay saati ve yemek molasında çalışanların gruplar halinde bir arada bulunmaması sağlanmalı, mola alanlarının sayısı artırılmalı.

-Kalabalık iş yerlerinde yemek saatleri çeşitlendirilmeli, yemekhanede çok sayıda çalışanın bir arada bulunması engellenmeli.

-Ortak kullanılan tuvalet, lavabo gibi alanlar sık sık temizlenmeli, sigarayı bırakmayı teşvik edici uygulamalarla çalışanların bu yöndeki farkındalığı sağlanmalı.Özellikle büyük fabrikalarda işyerine çalışan dışında giren kişi sayısı azaltılmalı.

-Daha önce açıklanan işyerlerinde PCR testi uygulaması yaygınlaştırılmalı.

-İşyerleri periyodik olarak dezenfekte edilmeden açılmamalı.

Ayrıca ultraviyole ışıklarla dezenfeksiyona uygun işyerlerinde bu yöntemin kullanılması çok önemli. İşyerlerindeki bir diğer tedbir de temassız ateş ölçerler vasıtasıyla işyerine girişlerde çalışanların ateşlerinin ölçülmesidir.

AVM’lerde yeni dönem

AVM’lerdeki firmaları mağdur etmemek için 11 Mayıs-1 Haziran’ı kapsayan ihtiyari açılım kararı alındı. Esnaf ise ilk etapta iş yerini açıp açmama konusunda serbest bırakıldı. Bazı firmalar 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceklerini açıkladı. Bu kapsamda bir çok AVM’lerdeki iş yerlerinden mayısta kira alınmayacak. Mağazalarda ise öncelik bayram öncesi dönemi avantaja dönüştürmek olacak. Ziyaretçilerin AVM’lere giriş prosedürü de netleşti. Maske takma zorunluğunun yanı sıra girişlerde ateş ölçümleri de yapılacak. AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alındı. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehber hazırlanarak mağazalarla paylaşılmaya başlandı.