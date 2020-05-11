Ticaret yeni taleplerle canlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen 13. İstişare Kurulu toplantısında ticari hayata dönük mesajlar verdi. Aralarında TİM Başkanı İsmail Gülle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da bulunduğu kurul üyelerine video konferans yoluyla seslenen Bakan Pekcan, Covid -19’un ticaret üzerindeki olumsuz etkisinden Türk iş insanının dinamizmi ve iş azmi ile çok hızlı bir ivmelenme ile çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Çözüm odaklı çalışmalıyız

Belli başlı Asya ülkeleri ve Çin’in toparlanma sürecine girdiğine işaret eden Pekcan, şu mesajları verdi: “Belki ihracatımızı öncelikle bu bölgelere kaydırabiliriz. Bu ülkeler şu anda normal aktivitelerine devam ediyor. Bütün ülkeler içlerine kapandıkları bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla muhataplarımızla temaslarımızda her seviyede, her zamankinden daha sık bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Onlarla sürekli irtibat halinde olup bu pazarlardaki yerimizi sağlamlaştırmalı, çözüm odaklı çalışarak ortak yaklaşımlar ve süreçler geliştirmeliyiz. Taleplerin ötelendiği bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyada insanların eve kapandıklarında nasıl bir tatil özlemi varsa, insanların normale dönme özlemi de var. Tabii bu süreçten mali yapıları ve üretim fonksiyonları bozulmayan şirketler çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalkacak, oluşacak talebe çok daha hızlı dönüş yapacaklar. Umuyoruz ki, dünyadaki toparlanma ile Türkiye’nin daha hızlı bir toparlanma sürecine girerek yeni fırsat ve talepleri ticarete dönüştürme imkanı olacak.“