Ticaret SEM’de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor
Kuyumculuk sektörüne özel hazırladığı sertifikalı programlarla Kuyumcukent’te gerçekleştirilen birçok eğitime imza atan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM), şimdi de sektörden gelen talepler doğrultusunda yeniden mücevherat eğitimleri veriyor.
İş birliği kapsamında 3D Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı MATRİX GOLD eğitimleri başladı. MATRİX eğitimleri yanında “Z-brush, Ham Elmas Değerleme Uzmanlığı ve Mücevherat Tasarım ve Çizim Teknikleri” eğitimleri de Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax e-ticaret Sistemleri eğitimleri için de güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde “Online e-Ticaret Uzmanlığı Sertifikalı Programı” başlatılacak. Katılımcıların temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacağı program 28 Kasım-20 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Online ortamda 40 saat sürecek programda başarılı olanlara sertifika verilecek.