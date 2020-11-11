Ticaret SEM’de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor

İş birliği kapsamında 3D Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı MATRİX GOLD eğitimleri başladı. MATRİX eğitimleri yanında “Z-brush, Ham Elmas Değerleme Uzmanlığı ve Mücevherat Tasarım ve Çizim Teknikleri” eğitimleri de Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax e-ticaret Sistemleri eğitimleri için de güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde “Online e-Ticaret Uzmanlığı Sertifikalı Programı” başlatılacak. Katılımcıların temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacağı program 28 Kasım-20 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Online ortamda 40 saat sürecek programda başarılı olanlara sertifika verilecek.