0553 313 94 23

Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda sağlayacak

Fitch, "Ticaret savaşının tırmanması global büyümeyi 2019`da yüzde 3,2`den 2,8`e indirir" açıklamasında bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:52
Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda sağlayacak

Fitch Ratings, global ticari gerilimlerde bir tırmanmanın 2 trilyon dolar büyüklüğündeki global ticarete yeni gümrük tarifeleri getirmesi halinde global büyüme oranının 2019'da yüzde 3,2'den 2,8'e gerileyeceğini öngördü. Ticarette gerilimin artmasının Türkiye'yi ise olumlu etkilemesi bekleniyor.

Fitch, global ticarette gerilimin yükselmesinde en çok ABD, Kanada ve Meksika'nın etkileneceğini savundu. ABD ve Kanada'da büyümenin 2019'da 0,7 puan aşağı geleceğini öngören Fitch, Meksika'da ise büyümenin yüzde 1,5 azalacağını tahmin etti. Fitch, global ticari gerilimlerin Çin'in büyümesine etkisini ise 0,3 puan civarında tahmin etti.

TÜRKİYE'Yİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Yayınladığı raporda global ticaret savaşının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümelerine etkilerine ilişkin bir tablo yayınlayan Fitch Ratings, ticarette gerilimin tırmanmasını Türkiye için 2019 ve 2020'de temel senaryoda öngördükleri büyüme oranlarını artıracağını belirtti.
Fitch'e göre, Türkiye'de GSYH büyümesi 2019'da temel beklentinin 0,1, 2020'de ise 0,2 puan üzerine çıkacak.

Fitch, Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceğini ancak 2020'de 0,2 puan artacağını tahmin ederken, Endonezya'da büyümeni 2019'de 0,2 puan azalmasını ve 2020'de 0,1 puan yükselmesini beklediklerini vurguladı.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de 0,7'şer puan aşağıda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:52
  1. Fitch Ratings
  2. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta | Beşiktaş B36 Torshavn maçı hangi kanalda?
    1. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    2. FETÖ'cü albaydan 15 Temmuz gecesi..
    3. ABD'den flaş Brunson açıklaması
    4. Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda..
    5. Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı..
    6. Bir grup Türk hacı adayı Medine'de..
    7. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    8. Borsa günü yükselişle kapattı
    9. Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret
    10. Adana'dan göle bırakılan kaplumbağa 48..
    11. Hadi Salihoğlu kimdir? Hadi Salihoğlu..
    12. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    13. Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi
    14. S. Arabistan'ın petrol gemisine saldırı!
    15. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
    16. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde..
    17. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    18. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
    19. Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli..
    20. “Çin, çiftçilerimizi hedef alıyor”
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!