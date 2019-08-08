Ticaret savaşı ve Donald Trump doları etkiliyor

Fed’in temmuz toplantısında 0,25 puan faiz indirmesinden sonra bu indirimin devamına dair işaret vermemesi üzerine düşüşü duran dolar, bu haftaya düşüşle başladı. Önceki gün 5,51-5,59 bandından dalgalanan dolar, dün 5,47 TL’ye kadar inerek düşüşünü sürdüreceğine dair işaret verdi. Uzmanlar, dolarda 6,20 TL’den itibaren aşağı yönlü bir eğilim olduğuna dikkat çekerek “Çok sert hareket beklemiyoruz ancak 12 Eylül’deki Merkez Bankası toplantısı kritik eşik olacak” ifadesini kullanıyor. Öte yandan doların düşüşünde önemli etken olan Fed’in faiz indirimine sıcak bakmaması, ABD Başkanı Donald Trump’ı çileden çıkardı. Trump “Amerika için asıl mesele Çin değil, FED’in hatasını kabul etmemesi” diyerek yeni bir çıkış başlattı. Trump “Bizim meselemiz Çin değil. Onlar günden güne şirket kaybederken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD’ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed’in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi. Ben bu konuda haklıyım. FED, faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaştırma politikasına acilen son vermeli” dedi. Açıklamalar, faiz indiriminin devam etmesi ihtimalinin güçlenmesi olarak yorumlandı ve dolar günü 5,48 TL seviyelerinde tamamladı. Bazı uzmanlar, dolarda 5 TL’ye göre çekilmenin hızlanabileceğini ifade ederken, bazı görüşler de, 5 TL’nin altına sarkabileceği yönünde...

Kur savaşlarında yeni cephe kurlar

- ABD Maliye Bakanlığı, Çin’in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin vermeyince, Çin’i ‘kur manipülatörü’ ilan etti ve ticaret savaşlarında yeni bir safhaya geçildi.

Geçen yıl mart ayında ABD-Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında, risk algısını artıran bir dönem yaşanıyor.

- Perşembe günü ABD Başkanı, Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyduğunu duyurdu.

- Bunun üzerine Çin dövize müdahale etti, doların pahalı hâle gelmesiyle ABD’den ithal edilecek ürünlerin azaltılması amaçlandı.

- Hemen ardından Çin ABD’den tarım ürünü alımını da durdurdu.

- Trump, bu adımlara rağmen Çin konusunda adım atmayacağını duyurdu.

- Analistler, gelişmelerin dövizin hareketine de yön vereceğini söylüyor.



Türkiye Gazetesi