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Ticaret savaşı teknolojiyi vurdu!

ABD yönetiminin 1 Haziran’dan itibaren Çin mallarından yüzde 25 vergi almaya başlamasıyla birlikte ticaret savaşlarının ateşi de fitillenmiş oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:43
Ticaret savaşı teknolojiyi vurdu!

 Akit / Ekonomi 

ABD yönetiminin 1 Haziran’dan itibaren Çin mallarından yüzde 25 vergi almaya başlamasıyla birlikte ticaret savaşlarının ateşi de fitillenmiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ısrarlı politikaları sonucu Çin ile başlayan ticari ilişkilerdeki gerginlik, Çin’den bu ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine yüzde 25’lik ithalat vergisi uygulamasıyla yeni bir boyut kazandı. Sürecin teknoloji şirketlerini derinden etkilemesi bekleniyor. Trump’ın, mayıs ayında Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara kadar yükseltileceğini duyurmasının ardından yürürlüğe giren vergilerin tüketiciye olumsuz yansıması bekleniyor.  Çin yönetiminin Trump’ın “vergiler Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacak” açıklamasına alacağı yeni kararlarla karşılık vermesi bekleniyor.

Neleri kapsıyor?

Ev aletleri, aydınlatma ürünleri, İnternet, mobilya, ara ürünler.

Çin’in tepkisi

13 Mayıs’ta ilan edilen Çin vergi tarifeleri belirtilen 5 bin 140 ABD ürününün yarısından fazlasına yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek bir oran uygulanmasını kapsıyordu. Çin de, 60 milyar dolar değerinde ABD menşeili ürünlerin bir kısmına vergiyle müdahale önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Piyasalarda sarsıntı

İki ülke arasındaki ticari savaş en çok borsaları etkiledi.  Uzmanlar, geçen ay küresel piyasalarda 2 trilyon dolarlık kayıp yaşandığı tespitini yaptı. ABD Başkanı Trump’ın çıkarcı yaklaşımı sadece Çin ekonomisini değil Meksika ve Kanada gibi ABD’nin ticaret görüşmelerinde tatsızlık yaşadığı ülkeleri de etkilemesi bekleniyor. Trump’ın ticari dengeleri sürekli yeni ek tarifelerle bozmaya dönük çıkarcı politikalarının gelecek sene yapılacak olan ABD Başkanlık seçimi öncesi iç siyasi malzeme olarak kullanması bekleniyor.

Teknoloji şirketleri zarar edecek

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeni bir boyut kazanması en çok Çin’de üretim yapan teknoloji şirketlerini etkiledi. Şirketlerin hisseleri yüzde 10’a varan oranda değer kaybetti. Savaşın etkisiyle 2019 sonuna kadar borsalardaki gerilemenin devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:43
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Çin
  3. İnternet
  4. mobilya
  5. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı

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