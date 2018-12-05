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"Ticaret Mektebi" başlıyor

MÜSİAD ile YediHilal'in birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi"nin lansmanı gerçekleştirildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:39
"Ticaret Mektebi" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal Derneği'nin birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" başlıyor.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin, YediHilal Derneği ile birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" projesinin tanıtımı gerçekleştirilirken, yapılan lasman toplantısında projenin yol haritası ortaya konuldu.

Verilen bilgiye göre, 8-9 Aralık tarihlerinde, MÜSİAD Genel Merkez'de, üniversite öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan projenin, Ticaret Mektebi Kamp Programı'ndan sonra bir dönem sürmesi hedefleniyor.

Belirlenen müfredat programı ile birlikte, usta-çırak ilişkisine dayalı saha çalışmalarının başlaması öngörülüyor.

Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, proje kapsamında "Usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkat eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi"ni içeren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirttiler.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:39
  1. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
  2. Ticaret Mektebi
  3. YediHilal

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