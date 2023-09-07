Ticaret Fuarı’na insansı robotlar ve sürücüsüz taksiler damga vurdu

2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı’nda sergilenen insansı robotlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bir diğer yenilik ise sürücüsüz robotaksiler oldu. Sürücüsüz aracı test etmek için standın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çin, fuarda yeni enerji ve yeni teknoloji araçları sergilemek üzere ilk kez düşük karbonlu seyahat için özel bir sergi de açtı. Bu bölümde otomotiv şirketleri yeni enerjili araçlarının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele için imza attıkları inovasyonları sergiledi.