Ticaret Fuarı’na insansı robotlar ve sürücüsüz taksiler damga vurdu
Çin’in başkenti Beijing’deki Shougang Park’ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı’nda (CIFTIS) 2 Eylül’de kapılarını açtı. Bu yıl “Açıklık, kalkınmayı getirir; iş birliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır” temasıyla 2023 CIFTIS, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor.
2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı’nda sergilenen insansı robotlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bir diğer yenilik ise sürücüsüz robotaksiler oldu. Sürücüsüz aracı test etmek için standın önünde uzun kuyruklar oluştu.
Çin, fuarda yeni enerji ve yeni teknoloji araçları sergilemek üzere ilk kez düşük karbonlu seyahat için özel bir sergi de açtı. Bu bölümde otomotiv şirketleri yeni enerjili araçlarının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele için imza attıkları inovasyonları sergiledi.