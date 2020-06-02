Ticaret Borsası’ndan kan bağışına kampanyasına destek

Malatya Ticaret Borsası tarafından, Malatya Kızılay Şubesi işbirliği ile gerçekleşen kan bağışı kampanyasında şire pazarında kayısıcı esnafları bağışta bulundu.

Yeni Şire Pazarında sabah saatlerinde başlayan etkinlik ile pazarda bulunan kayısı esnafı bağışta bulundu. Kampanya ile ilgili bilgiler veren MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye’de son dönemlerde azalan kan stokları nedeniyle oda olarak bu yönde destek vermek istediklerini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşam koşullarında bir takım kısıtlamalara gidildiğini belirten Özcan, “Bununla birlikte hastanelerimizde ciddi anlamda kan ihtiyacı doğdu. Tabi insan hayatının kısıtlaması ile Kızılay’ın kan stokunda ciddi bir azalma söz konusuydu. Bizde Kızılayımızla yapmış olduğumuz görüşmeler kapsamında MTB olarak bir kampanya düzenledik. Bütün esnaf, tüccarlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Özellikle ülkemizin şuan en çok ihtiyacı olan en önemli şeylerden bir tanesinin Kızılay’ın kan stokunun eski haline dönmesi. Bizler STK’lar olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik, geçen sefer 85 ünite kan toplamıştık. Bugün de inşallah 100 ünite kan temin etmek istiyoruz” diye konuştu.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Malatya’da da sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, “Bu ciddi sıkıntılar içerisinde de özellikle kan bağışında ciddi sıkıntılar yaşadık. Normalde bin 500 stokumuz olması gereken bir durumda stoklarımız tamamen sıfırlandı” dedi.

Kan stokunun sıfırlanması nedeniyle Genel Merkez nezdinde bir kampanya başlatıldığını da aktaran Soylu, Malatya’nın da bu süreçte üzerine düşeni yaptığını söyledi. Geçtiğimiz Ramazan ayında stoklarının azaldığını hatta ameliyathanede kullanılacak kanın bile bulmakta zorluklar yaşandığını dile getiren Soylu, “Bu gibi etkinliklerle kan stoklarımız bine yaklaştı. Normalde bunun bin 500 olması gerekiyor. İnşallah en kısa sürede bu sayıya ulaşır ve kan stokunu ortadan kaldırırız. Kan stokunda azalmalar yaşanması üzerine her zaman yanımızda olan MTB Başkanı Ramazan Özcan’a teşekkür ediyorum. Malatya halkına şunu söylemek istiyorum. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Çünkü ne zaman lazım olacağı belli değil. Bizim kan bağışı noktalarımızda hijyen kurallarını alarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışı alıyoruz. Gelsinler 15 dakika misafirimiz olsunlar. Kan stokumuzu eski seviyeye getirelim” şeklinde konuştu.