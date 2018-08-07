THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Ticaret borsalarında 748 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yıl Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 748 bin ton fındık işlem gördü.

07 Ağustos 2018 Salı 14:32
Ticaret borsalarında 748 bin ton fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında 1 Ağustos 2017-30 Haziran 2018 döneminde işlem gören ürün miktarına ilişkin bilgi verildi.

Haziran sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 748 bin 236 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 157 bin 919 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğini vurgulandı.

Açıklamada, Sakarya'yı 135 bin 452 tonla Ordu, 137 bin 829 tonla ise Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 186 ton fındığın işlem gördüğü ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:32
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. Ordu
  4. Giresun
  5. giresun fındık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    1. Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?
    2. Muhaliflerden Kemal'e rahat yok!..
    3. Bu meyveler kanseri önlüyor!
    4. Balık tutmak isterken çaya düşen çocuk..
    5. La Liga'ya bir Türk daha! Resmen..
    6. Kuraklık kayıp tarihi ortaya çıkardı
    7. ASELSAN sınırın sıfır noktasına..
    8. ABD'ye gidecek heyet belli oldu
    9. Korkunç cinayet! Döverek öldürüp..
    10. Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin..
    11. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    12. Hırsızların korkulu rüyası oldular!..
    13. Ankara'da doğalgaz borusu patladı
    14. Bilim adamları ortaya çıkardı!..
    15. Bayram öncesi ikramiye tarihi belli oldu
    16. Bebeklere yasak yiyecekler nelerdir?
    17. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" davasının..
    18. Bebeklere meyve suyu nasıl verilir?
    19. Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9..
    20. Otomotiv devi İran'la olan tüm..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman