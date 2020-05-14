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Ekonomi

Ticaret Bakanlığının yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:25:00 -
Ticaret Bakanlığının yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.

"Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğe ek madde getirildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.

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