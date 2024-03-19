Ticaret Bakanlığı’ndan Türk çayı ve somonuna destek
Türk çayı ve somonunun ihracatının daha da artırılması ve yurt dışındaki potansiyel pazarlarda tanıtımının yapılması amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin hazırladığı 2 projenin, Ticaret Bakanlığınca “Turquality Desteği” kapsamına alındığı belirtildi.
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, iki ürünün ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla potansiyel olarak görülen yurt dışı pazarlarda yazılı, sosyal medya, influencer, tadım etkinlikleri, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.