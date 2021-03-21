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Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan Romanya-Bulgaristan atağı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan Romanya-Bulgaristan atağı

Ticaret Bakanlığı, Romanya Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının 23-26 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:08:00 -
Ticaret Bakanlığı’ndan Romanya-Bulgaristan atağı

Salgın döneminde tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları ve alınan sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi karşısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın öncülüğünde Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirildi. Geçen yıl mayıs ayından bu yana Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 16 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirildi. Söz konusu heyet programlarında toplam 332 üretici/ihracatçı firmanın, 1056 yabancı ithalatçı firmayla 2 bin 367 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı. Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının ardından, 23-26 Mart’ta Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilecek. 19-23 Nisan’da da Latin Amerika Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.

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